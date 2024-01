Strage di Viareggio | si è costituito l’ex ad di Trenitalia

(Di martedì 16 gennaio 2024) Pubblicato il 16 Gennaio, 2024 L’unico ad andare in carcere, almeno fino al prossimo passaggio in Cassazione. Si èall’interno di Rebibbia, a Roma, Vincenzo Soprano.ad dilo ha fatto dopo la sentenza della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 4 anni e due mesi nell’ambito della vicenda delladi. Il manager ha varcato l’ingresso nel penitenziario questa mattina. “Non è da sistema giudiziario equo – ha commentato il suo difensore, l’avvocato Alberto Mittone – che una persone vada in carcere dopo 15 anni per una fattispecie colposa”. “Non è da sistema giudiziario equo – ha commentato il suo difensore, l’avvocato Alberto Mittone – che una persone vada in carcere dopo 15 anni per una fattispecie colposa”. La Cassazione ha confermato le ...

... Vincenzo Soprano, dopo la sentenza della Cassazione, che ha reso definitiva la condanna a 4 anni e 2 mesi per ladi. Nel 2009, in un incidente ferroviario morirono 32 persone e un ...L'unico ad andare in carcere, almeno fino al prossimo passaggio in Cassazione. Si è consegnato a Rebibbia, Vincenzo Soprano , ex Ad di Trenitalia per cui ieri la Cassazione ha confermato in via ...Vincenzo Soprano, amministratore delegato di Trenitalia nel periodo in cui avvenne la strage di Viareggio, si è costituito nel carcere di Rebibbia, a Roma, dopo la sentenza della Cassazione che ne ha ...Vincenzo Soprano, ex ad di Trenitalia, questa mattina si è costituito nel carcere di Rebibbia, a Roma, dopo la sentenza della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 4 anni e due mesi per la ...