Strage di Viareggio | condanna confermata per Moretti ma la pena andrà ricalcolata così l' ex Ad eviterà il carcere

ROMA (ITALPRESS) – La Cassazione ha rimanda to alla Corte d’Appello di Firenze per il ri calcolo delle pene , il processo per la Strage ferroviaria di ... (ildenaro)

La Cassazione ha conferma to “le responsabilità pena li e civili già accertate” per il disastro ferroviario avvenuto a Viareggio il 29 giugno 2009, ... (secoloditalia)

La Corte di Cassazione ha conferma to la condanna nei confronti di Mauro Moretti , ex ad di Rfi, e agli altri imputati per l’incidente ferroviario di ... (ilfoglio)

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a cinque anni con pena da rideterminare in Appello per disastro ferroviario nei confronti di Mario ... (ilgiornaleditalia)

Per ladi, nella quale persero la vita 32 persone il 29 giugno del 2009 a causa di un deragliamento di un treno merci, la Cassazione ha confermato le responsabilità dell'ex amministratore di ...Così sottolinea l'avvocato difensore dell'ex ad d Fs e Rfi Mauro Moretti dopo la lettura della sentenza della Cassazione sulladi. 'La riduzione della pena - aggiunge l'avvocato - ...“Sono vicino ai familiari delle vittime della strage di Viareggio in quanto questa ennesima coda giudiziaria non può che, a distanza di quasi 15 anni dal disastro ferroviario del 2009, far perdere fid ...Il consigliere regionale: "Seppure il quadro, l'impianto delle condanne sia confermato, non vedere ancora una sentenza definitiva su tutte le partite del processo mi amareggia grandemente" ...