Strage di Erba | le parole dell’avvocato Fabio Schembri a Cusano Italia TV

Leggi su 361magazine

(Di martedì 16 gennaio 2024)di, l’avvocatoTV: “Rosa, come Olindo, è molto felice ma consapevole che la revisione prevede anche la conferma della condanna. Dal 9 gennaio non sono più condannati ma imputati”.di: il 9 gennaio scorso la Corte d’Appello di Brescia ha ammesso il ricorso di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo per il grave fatto di sangue dell’11 dicembre 2006. Il primo marzo prossimo ci sarà la prima udienza dopo l’istanza di revisione della sentenza di condanna, presentata dai difensori dei due coniugi e dal sostituto pg di Milano. Ricordiamo che la coppia è stata condannata all’ergastolo in tutti e tre i gradi di giudizio perchè accusata dell’uccisione di Raffaella Castagna, di suo ...