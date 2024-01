Strage di Bologna | nelle carte desecretate l’ipotesi del legame con Ustica e i dubbi del Sisde sui Nar

(Di martedì 16 gennaio 2024) Un documento inedito sulla riunione che si tenne a Palazzo Chigi, il 5 agosto 1980, tre giorni dopo ladipotrebbe colmare i molti “non ricordo” che per anni hanno accompagnato i resoconti di quel vertice resi da chi vi partecipò. Si tratta degli appunti presi a mano dall’allora ministro della Difesa Lelio Lagorio e oggi disponibili fra leversate a ottobre scorso all’Archivio di Stato. Nel documento, di cui dà conto l’agenzia di stampa Adnkronos, sono riportare le posizioni espresse dai vari i partecipanti al vertice, con dettagli non riferiti nel verbale ufficiale di cui invece negli anni si è avuta nozione. Fra gli elementi inediti, ci sono anche isollevati dalsulla responsabilità dei Nar e il possibile colnto, ...

Spunta un documento inedito che potrebbe fornire nuovi particolari su due delle stragi che più hanno insanguinato la storia italiana: quella di Bologna, nella quale il 2 agosto 1980 morirono 85 ...