(Di martedì 16 gennaio 2024) Provvedimento disciplinare a carico didal. Maha portato la produzione del reality condotto da Alfonso Signorini a prendere questa durissima decisione? Il concorrente, una delle new entry del programma, haile per questo è stato sottoposto ad un provvedimento che potrebbe compromettere la sua partecipazione... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Stefano Miele non ha perso l’occasione per lanciare una frecciata velenosa ad Anita Olivieri nella casa del Grande Fratello 2023. Infatti, i due si ... (anticipazionitv)

Durante il festeggiamento dei veterani per i quattro mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello, Stefano Miele non ha apprezzato i discorsi ... (leggo)

Provvedimento disciplinare a carico di, punito dal Grande Fratello . Ma cosa ha portato la produzione del reality condotto da Alfonso Signorini a prendere questa durissima decisione Il concorrente, una delle new entry del ...Nella puntata del 15 gennaioha subito un provvedimento disciplinare e tre concorrenti sono finiti al televoto , non eliminatorio della prossima puntata che andrà in onda ...Stefano Miele punito dal Grande Fratello per aver violato il regolamento: ecco cosa ha fatto. Il commento dopo le parole di Signorini.Nell'ultima puntata del Grande Fratello c'è stata l'eliminazione di Rosanna Fratello, ma ecco chi sono i nominati della settimana.