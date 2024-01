Stefano Miele contesta provvedimento GF contro di lui | «È stata una scusa»

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 16 gennaio 2024) Erano mesi che i telespettatori invocavano provvedimenti per alcuni concorrenti del Grande Fratello colpevoli di aver commesso delle infrazioni e, finalmente, nella puntata del 15 gennaio del reality show qualcosa si è smosso. Il problema, però, è che il destinatario deldel GF è statoche, secondo la maggior parte dei telespettatori, non ha commesso assolutamente nulla di così grave rispetto a quanto si è verificato per altri coinquilini. Di questa opinione sembra essere lo stesso concorrente che, infatti, stanotte ha avuto uno sfogo con alcuni suoi compagni d'avventura. In tale occasione, il giovane hato la decisione presa dagli autori, ed ha ammesso di credere che dietro questa scelta ci sia una strategia ben precisa. Lo sfogo di...