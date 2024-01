Stankovic | «Inter sa quanto è forte | Scudetto dipende solo da loro»

(Di martedì 16 gennaio 2024) Dejancrede fermamente che l’sia favorita per la vittoria finale dello. L’ex nerazzurro parla in questo modo su Dazn. CONSAPEVOLEZZA – Dejanè sicuro delle potenzialità della squadra di Simone Inzaghi: «L’è un gruppo maturo, unito, che si assume responsabilità e sa. La vittoria dellodall’. Se lo perderà lo perderà l’, non vedo altre squadre dello stesso livello. Calhanoglu è la chiave del gioco nerazzurro. Ritmi di gioco, qualità, è dappertutto. Tanti lo hanno messo in dubbio quando Inzaghi lo ha spostato davanti alla difesa, perché non credevano potesse fare le due fasi. Ora le fa perfettamente. ...

84' - Cambio per l'! Dentro Zanchetta per. 81' - Resiste il fortino Juve! I bianconeri sono precisi e attenti nelle chiusure sulle offensive dell'. 77' - Ripartenza fulminea della ...35' - Poche occasioni sin qui degne di nota! La Juve si difende bene e chiude gli spazi all'. 30' - Resiste l'equilibrio a Vinovo. 27' - Pericoloso! Il capitano nerazzurro apre il ...Intervistato da Rai 2, Dejan Stankovic, ex allenatore della Samp e calciatore dell'Inter, ha parlato del duello Inter-Juventus: "Non sono mai andato via dall'Italia, vedo quasi tutte le partite. Chi l ...Pecci sul duello Scudetto: «Inter e Juventus sono le due candidate per lo Scudetto». Le dichiarazioni sull’allenatore Pecci, ospite alla Domenica Sportiva sulla Rai ha parlato della lotta Scudetto tra ...