Sport in tv oggi martedì 16 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di martedì 16 gennaio 2024)16, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sugli Australian Open 2024. Si conclude il ciclo di incontri del primo turno del tabellone maschile e femminile. In casa Italia ci saranno Lorenzo Sonego, Giulio Zeppieri, Camila Giorgi e Martina Trevisan. Partite molto complicate per Sonego, Zeppieri e Giorgi, che affronteranno il britannico Daniel Evans, il serbo Dusan Lajovic e la bielorussa Vika Azarenka. Di scena poi le Finali degli Europei di pallanuoto, con il Settebello allenato da Sandro Campagna che affronterà l’Ungheria per la conquista del bronzo ...

