Spari sul lungomare | colpito un 17enne | le sue condizioni

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 16 gennaio 2024)in strada sul litorale di Anzio, nella città metropolitana di Roma.un ragazzo. Il giovane è stato centrato sul gluteo e trasportato d’urgenza in ospedale. Non è in pericolo di vita, ma le suedevono essere monitorate. La vicenda si è verificata intorno alle 14.30 in via dell’Acquedotto. Sul posto la polizia scientifica e il commissariato di Anzio.Leggi anche: Donna uccisa a Treviso, arrestato datore di lavoro Le prime ricostruzioni dei fatti Le indagini portano a pensare che il giovane ferito sia stato preso di mira all’incrocio fra via dell’Acquedotto e via dei Pesci, suldi Anzio. Soccorso con l’ambulanza dell’Ares 118 è stato accompagnato in ospedale dove stato ricoverato in osservazione. Si indaga per ricostruire la vicenda e individuare i ...