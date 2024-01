Spari in strada ad Anzio | ferito 18enne

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – Unnigeriano è statoda un colpo di arma da fuoco ad, sul litorale romano. Il giovane è stato trovato inin via dei Pesci con la ferita sotto al gluteo poco dopo le 14.30. E’ stato soccorso e non è in pericolo di vita. Indaga la polizia. L'articolo proviene da Italia Sera.

I killer subito dopo glisi sono dati alla fuga a bordo di un'auto, sembrerebbe una panda di ... Leggi anche Roma, agguato ina Corviale: morto un 33enneinin pieno giorno ad Anzio. Ferito un ragazzo nigeriano di 17 anni, colpito da un colpo di pistola esploso da tre persone mentre si trovava nella zona dello Zodiaco. Ferito alla coscia ...Cristiano Molè, romano, 33 anni, rimasto vittima di un agguato ieri sera poco dopo le 19.30 tra largo Edoardo Tabacchi e via Ettore Ferrari, in zona Corviale, a Roma, non era legato alla cosca calabre ...Colpi d'arma da fuoco in strada ad Anzio, sul litorale vicino Roma. Ferito in 18enne che non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo è stato centrato al gluteo e trasportato in ospedale. E' accaduto ...