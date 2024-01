Spaceman | Adam Sandler verso le stelle nel trailer del film fantascientifico Netflix

(Di martedì 16 gennaio 2024) Nella pellicola anche Paul Dano nei panni di un essere mostruoso e inquietante.ha diffuso in streaming il nuovodi, pellicola fantascientifica con protagonistanei panni di un uomo che si ritrova su un pianeta sconosciuto e apparentemente disabitato. L'arrivo sulla piattaforma è previsto per il 1° marzo 2024.è incentrato sull'astronauta Jakub () che vuole disperatamente riconquistare la moglie Lenka (Carey Mulligan) dopo aver trascorso sei mesi in una missione di ricerca solitaria. Tuttavia, Jakub ha bisogno di un po' di assistenza in campo sentimentale e viene aiutato da una misteriosa creatura proveniente dall'inizio dei tempi, di nome Hanuš (doppiato da Paul Dano). Paul Dano, Carey …

conSandler sarà in streaming su Netflix a partire dal 1° marzo : per trasmetterci un'idea chiara dell'atmosfera nella quale ci immergeremo, la piattaforma ha diffuso un trailer completo ...Un cosmonauta incontra una creatura dall'alba dei tempi mentre la sua vita va in pezzi nel trailer di, in uscita l'1 ...Dalla serie su Rocco Siffredi al nuovo film con Milly Bobby Brown, i titoli imperdibili in arrivo sulla piattaforma di streaming il prossimo marzo 2024.Sarà su Netflix dal 1° marzo Spaceman, il film interpretato da Adam Sandler nei panni di un astronauta con pesanti questioni emotive irrisolte. Dirige Johan Renck. Ecco il trailer completo in italiano ...