Soprano | ex ad di Trenitalia | si costituisce a Rebibbia | sarà l’unico a pagare per la strage di Viareggio

(Di martedì 16 gennaio 2024) Si è costituito questa mattina nel carcere dia Roma, Vincenzo, l’ex ad di, dopo che la Cassazione ieri ha reso definitiva la condanna a 4 anni e due mesi nel processo per laferroviaria di. Il manager ha fatto ingresso questa mattina nel penitenziario romano. L’unica condanna passata in giudicato è quella dell’ex adLa sua condanna è infatti l’unica passata in giudicato dopo la pronuncia della Cassazione nel procedimento per ladiche nel 2009 provocò la morte di 32 persone e decine di feriti. Per altri 12 imputati, la Cassazione ha disposto un terzo processo di appello davanti ai magistrati di Firenze, limitatamente alle attuanti generiche. Tra loro anche l’ex ad di Fs e Rfi, ...

