“Sono falsi…” Chiara Ferragni travolta da un altro scandalo | l’ultima clamorosa notizia

(Di martedì 16 gennaio 2024), altra brutta. Ormai da giorni non si fa che parlare del pandoro-gate e del cosiddetto “errore di comunicazione”. La magistratura vuole vederci chiaro e l’influencer più famosa d’Italia rischia di essere condannata per il reato di truffa. Cipoi altre sue iniziative commerciali finite sotto la lente d’ingrandimento dei pm, come ad esempio quella sulla bambola Trudy limited edition. Oltre ad aver perso alcuni contratti con importanti sponsor pare cheabbia pure discusso con Fedez. Il rapper aveva deriso Myrta Merlino con alcuni post, ma sembra che sia stato costretto a cancellarli dopo il duro rimprovero della moglie. Ora si parla anche di numerosi follower persi. E sempre sui follower è appena scoppiato uncaso: i ...

... ma purtroppo c'è ancora molta disinformazione su questisantuari. Infatti tantissime nuove inchieste e ricerche scientifiche hanno dimostrato che tutte le strutture in cuiospitati ...Il 2024 è l'anno delle elezioni in Europa e negli Usa e aleggia lo spettro del deep fake. Cosa si intende esattamente per 'deep fake' E come funzionano