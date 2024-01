Sonego-Evans oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 16 gennaio 2024) Lorenzoaffronterà Danal primo turno degli, primo slam stagionale. Esordio per nulla semplice per il tennista azzurro, sorteggiato contro uno dei giocatori più ostici a non essere testa di serie. Il tennista britannico, numero 38 del mondo, è reduce dal secondo turno ad Adelaide, torneo dove lo stessosi è fermato al secondo turno contro Korda. Secondo i bookmakers sarà l’azzurro a scendere in campo con i favori del pronostico, anche perché ha vinto entrambi i precedenti. In palio un pass per il secondo turno contro Carlos Alcaraz (Gasquet permettendo). TABELLONE PRINCIPALE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIedscenderanno in campo, martedì 16 gennaio, come quarto match ...