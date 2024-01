Sondaggio Noto | con Meloni capolista alle Europee Fratelli d’Italia passerebbe dal 28 al 32 per cento

(Di martedì 16 gennaio 2024) SeelezioniGiorgiasi presentassein tutte le circoscrizioni,dal 28 al 32%. Sarebbe un trionfo. Sono le rilevazioni che emergono da unrealizzato per ‘Porta a Porta’ dall’istituto demoscopico, relativointenzioni di votoprossime. Secondosondaggi, con la candidatura di Elly Schlein in tutte le circoscrizioni, il Pd vedrebbe crescere il suo consenso dal 19,5 al 20%. In attesa del duello tv tanto atteso tra la premier e la segretaria del Pd, il nodo candidature tiene banco tra opinionisti e sondaggisti., Giorgia ...

Secondo undise la premier si presentasse capolista il suo partito farebbe un balzo del 4%, sottraendo consensi a Lega e Forza Italia. Per non creare malumori nel governo la leader di Fdi ...... unannuale sul consenso e l'apprezzamento degli amministratori di tutta Italia, realizzato dall'istituto demoscopico. Nell'ultima rilevazione disponibile, quella del luglio del 2023, ...Con Giorgia Meloni candidata alle elezioni europee in tutte le circoscrizioni, Fratelli d’Italia passerebbe dal 28% al 32% ...Secondo un sondaggio di Noto se la premier si presentasse capolista il suo partito farebbe un balzo del 4%, sottraendo consensi a Lega e Forza Italia. Per non creare malumori nel governo la leader di ...