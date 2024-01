Sondaggi politici | gli elettori non vogliono le candidature dei leader alle europee | a sinistra il dato più alto

(Di martedì 16 gennaio 2024), la maggioranza degli italiani non sono d'accordo sulledeiprossime elezioni, soprattutto perché sono consci che poi non potrebbero ...

, la maggioranza degli italiani non sono d'accordo sulle candidature dei leaderalle prossime elezioni europee, soprattutto perché sono consci che poi non potrebbero ...Il 34% delle scorse Europee è un miraggio (secondo i, oggi la Lega viaggia tra l'8 e il 9%) e, al pari degli elettori, i dirigentiarruolati nel Sud Italia sono ormai da tempo in ...Sondaggi politici, l'indagine di Swg Radar fotografa una situazione piuttosto chiara, soprattutto nel campo del centrosinistra dove il no alla candidatura di Elly Schlein arriva al 72%.Secondo i risultati preliminari, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha vinto i caucus repubblicani in Iowa, nel primo concorso per la nomina del Partito Repubblicano alle elezioni presiden ...