Sondaggi | Meloni scende | elettori volubili | segnali negativi per due partiti

(Di martedì 16 gennaio 2024) Secondo l’ultimoo SWG per il TgLa7 del 15 gennaio, il panorama politico italiano mostra movimenti interessanti tra i principali. Fratelli d’Italia registra una leggera flessione, mentre il Partito Democratico guadagna terreno. Fratelli d’Italia, che ha guidato inegli ultimi tempi, ha subito una lieve flessione,ndo al 29% con una perdita dello 0,2% rispetto alla settimana precedente. Questo lieve calo può essere interpretato in vari modi, ma segnala una certa volatilità nell’elettorato di destra. Il Partito Democratico, al contrario, mostra un leggero recupero, guadagnando lo 0,3% e salendo al 19,4%. Questo incremento, sebbene modesto, può essere visto come un segnale positivo per il partito, indicando una possibile risalita nella fiducia degli ...

