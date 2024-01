Solo gli italiani potevano rieleggere uno come Berlusconi? Trump dimostra il contrario

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) di Leonardo Botta La vittoria, o meglio il trionfo diai caucus dell’Iowa, stracciando i suoi avversari con oltre il 50% dei voti, oltre a dare il la alla vittoria del tycoon alle primarie repubblicane (e forse alle successive elezioni americane) forse chiude le porte a una narrazione che nel corso degli anni si era affermata nel nostro paese, che riguarda il suo, per molti versi omologo italiano, Silvio. Si era sempre affermato (almeno tra gli opinionisti critici) che l’ascesa e la conservazione del potere per tre legislature, ancorché non consecutive, da parte dell’ex cavaliere nonostante le tante controversie che lo riguardavano, fosse circostanza a cuiin Italia si fosse mai assistito e a cui si sarebbe potuto assistere. Un uomo dai mille conflitti d’interesse, dalle leggi ad personam e dai comportamenti non ...