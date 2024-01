Sólarfrí | parole dal mondo | il tempo libero da trascorre al sole in una tiepida giornata invernale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 gennaio 2024) Nello spazio dedicato alledal, il termine islandese; una parola che indica la possibilità di godersi una limpida e, crogiolandosi al. Vista la rarità delmite in Islanda, gli abitanti si ritagliano addirittura dei momenti per godere a pieno il tepore dele la bellezza delle giornate tiepide.o letteralmente ”una vacanza al” Photo Credits – FacebookIl termine, per gli islandesi, indica un giorno scevro dagli impegni di lavoro per godersi, letteralmente, una giorno di. In Islanda, infatti, è spesso una rarità che ilsplenda mite e tiepido durante la ...