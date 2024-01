Social media | pubblicate le linee guida AGCOM per gli influencer | multe fino a 600mila euro per chi le vìola

(Di martedì 16 gennaio 2024) L'Autorità Garante per le Comunicazioni () ha delineato nuove direttive riguardanti la regolamentazione dei contenuti pubblicati daglisuinetwork. L'articolo .

La situazione sui social adesso preoccupa seriamente, il caso della ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano trovata morta nel fiume Lambro non è più ... (affaritaliani)

La situazione sui social adesso preoccupa seriamente, il caso della ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano trovata morta nel fiume Lambro non è più ... (affaritaliani)

'Invece che ingaggiareesperti, ripassatevi il mio Wikipedia... se mi pagate vi spiego due cose sulla comunicazione, in quanto a truffe, invece, la lezione l'avete imparata benissimo', ...... catalizzato l'attenzione deie della stampa. Il pandoro - gate e tutto quello che ne è conseguito sono finiti sotto ai riflettori. Sebbene l'influencer abbia rotto il silenziogià da un ...La ristoratrice era stata travolta dalla vicenda della risposta a un post in cui era recensito il suo locale con fastidio per la presenza di gay e di un ragazzo disabile, la cui veridicità era stata ...Scintille tra il cantante Bugo e il rapper Lazza sui social, un botta e risposta tra insulti e frecciatine che infuoca gli animi ...