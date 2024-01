Social media | il Garante della Privacy | “Servono regole più severe È necessario insegnare che ogni singolo clic può avere conseguenze fatali”

Leggi Anche Ex Ilva, si lavora all'uscita di Arcelor Mittal Confindustria: irresponsabile scelta azienda 'Irresponsabile e immotivato'. Così ... (247.libero)

Il partito indipendentista Dpp al potere dal 2016 si avvia a conquistare il terzo mandato, William Lai Ching-te è in testa con oltre il 42% dei voti ... (ilsole24ore)

Giovanna Pedretti non è Chiara Ferragni, quanto pesano il consenso e la gogna post dopo post I social network danno e tolgono, oscillando ... (sbircialanotizia)

... ed è sottratto, perciò, alle regole deltradizionali anche se è "influente" nei confronti di ... Solo così può capitare di passare da eroina deia mostro deiin 72 ore, come è ...... sia che tu sia il ragazzo sardo di 28 anni trovato impiccato a Guspini (Sud Sardegna) dopo essere stato accusato dailocali e daidi avere molestato due bambini di 7 e 11 anni. Il clic ...Il Comune pubblica la nuova Social Media Policy: ok all’uso degli assistenti virtuali chatbot e dell’IA, ma non sostituiranno gli esseri umani ...Diventare grandi: un percorso a ostacoli che può bloccare. Aspettative dei genitori, giudizi dai social e la voglia di trasgredire. Ma i ragazzi possono uscirne ...