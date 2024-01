Snowboard | Ramona Hofmeister vince anche a Bad Gastein in PSL Quarta Jasmin Coratti

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) Due vittorie in PSL, due in PGS: fa quattro su cinque in stagioneTheresia, la vera e propria dominatrice della Coppa del Mondo diparallelo. Nello slalom di Bad, in Austria, il fenomeno tedescoancora dopo la battuta d’arresto arrivata a Scuol. Miglior tempo in qualifica, dominio in tutte le run, fino ad arrivare alla finale vinta contro l’austriaca Sabine Schoeffmann di 18 centesimi. La teutonica allunga ancora in classifica generale. A completare il podio c’è la giapponese Tsubaki Miki che si vendica di: l’azzurra l’aveva sconfitta a Scuol in semifinale, oggi non riesce nuovamente nell’impresa e deve accontentarsi dellapiazza.aveva battuto al primo turno Lucia ...