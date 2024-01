Snowboard | Maurizio Bormolini sbaraglia gli austriaci e vince a Bad Gastein in PSL!

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) Treed un azzurro in semifinale, ma sul gradino più alto del podio c’è la bandiera tricolore: are nel PSL di Badè infattiche trova il secondo successo stagionale nella Coppa del Mondo diparallelo dopo quello in apertura a Carezza in PGS. L’azzurro aveva timbrato il crono migliore dopo le qualifiche e, con il pettorale numero uno, ha dominato la gara battendo nell’ultimo atto il padrone di casa Arvid Auner di 14 centesimi. Quarta vittoria in carriera, la seconda a Bada un anno di distanza. Nella finalina per il terzo e quarto posto tutta austriaca Fabian Obmann è riuscito a precedere il veterano Benjamin Karl. Proprio Karl resta al comando della classifica davanti adi pochissime ...