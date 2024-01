Slopestyle | Coppa del Mondo 2024 | fuori alle qualificazioni Pizzutto e Maffei a Laax

(Di martedì 16 gennaio 2024) Matildeesce di scena nelledella prova difemminile didel, in Svizzera. L’azzurra si è fermata al 21° posto con 35.15 punti. Primo posto per la tedesca Morgan con 77.53 punti davanti all’australiana Coady con 73.26. Terza la belga Poppe con 72.43. Dentro anche la giapponese Murase, la britannica Brookes, l’americana Marino, l’austriaca Gasser e la canadese Blouin. Nel maschileAlberto, che chiude 18°. Dentro Matteoli, quinto con 78.95, meno di sei punti dietro Thorgren, primo con 84.23. SportFace.

Matilde Pizzutto esce di scena nelle qualificazioni della prova di slopestyle femminile di Coppa del Mondo a Laax, in Svizzera. L'azzurra si è fermata al 21° posto con 35.15 punti. Primo posto per la ...In campo maschile niente da fare anche per Alberto Maffei, diciottesimo nella heat 1, molto meglio Ian Matteoli nella run 2, dove ha ottenuto il quinto punteggio con 78,95 dietro a Sven Thorgren ...