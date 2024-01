Sinner-De Jong | Australian Open secondo turno | ultime e diretta TV

(Di martedì 16 gennaio 2024) Questa notte alle 2, presso la Margaret Court Arena, Jannikaffronta Jesper Denella sfida valida per ildegli. Entrambi hanno iniziato molto bene il torneo, nonostante qualche difficoltà di rodaggio come sempre garantita dal primo match degli Slam. Sulla carta però questa notte non dovrebbe esserci storia considerato il ranking, ma vietato come sempre sottovalutare l’avversario. Andiamo dunque a vedere quali sono lenovità e dove vedere intelevisiva il match-De-De: leCrediti ...

Jannik Sinner torna in campo. Dopo il buon debutto contro Botic van de Zandschulp di domenica mattina, il numero 4 al mondo tornerà in campo nel ... (oasport)

Sinner - De Jong , match in programma nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 gennaio alle ore 2,00, è il secondo appuntamento per Jannik agli ... (247.libero)

Nella quarta giornata degli Australian Open si apre il secondo turno. Quattro gli azzurri impegni nella notte tra martedì e mercoledì. Jannik Sinner sfida Jesper De Jong. Torna in campo Jannik. Dopo l'esordio vincente contro Van de Zandshulp, il numero uno azzurro, quarto favorito del tabellone, trova sulla sua strada un altro olandese: Jesper De Jong, 23 anni. Il match nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 gennaio. Gli Australian Open entrano finalmente nel vivo con la partita Sinner-de Jong: come vederla in streaming, anche se ci si trova all'estero.