Sindacato medici | ' se c' è ok a scudo penale passo indietro su scioperi'

(Di martedì 16 gennaio 2024) Roma, 16 feb. (Adnkronos Salute) - I sindacati deidel Servizio sanitario nazionale, dopo le due giornate di sciopero a dicembre, sono pronti ad incrociare le braccia anche "a febbraio se non ci sono risposte da parte del Governo nel Milleproroghe alle nostre istanze". Così all'Adnkronos Salu

medici e infermieri dalla mezzanotte incroceranno le braccia preventivando di far saltare 1,5 milioni di prestazioni sanitarie inclusi 30mila ... (ilsole24ore)

Pina Onotri, Segretario Generale del Smi: «Abbiamo avviato un nuovo percorso della nostra storia per dare slancio alla nostra azione sindacale in ... (impresaitaliana)

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - "Ogni giorno 6 medici vengono denunciati e inizia per loro un calvario che dura in media 6 anni che li porterà ... (ilgiornaleditalia)

DEI: 'SE C'E' OK A SCUDO PENALE PASSO INDIETRO SUGLI SCIPERI' A chiarire la posizione deie dirigenti del Ssn è stato nei giorni scorsi Pierino Di Silverio, il segretario del ...Ilricorda che in provincia di Salerno vi è un deficit di 344 posti letto rispetto allo ... che non si può basare solo sul coinvolgimento dispecializzandi o con contratti da ...Ecco il percorso e i dettagli. Le Rsu scrivono una lettera ai dipendenti del Cassinate che rischiano il posto: «Non siete soli, saremo al vostro fianco» ...Dichiarazione di Pina Onotri, Segretario Generale Sindacato Medici Italiani (SMI) Dott.ssa Pina Onotri Roma, 16 gennaio 2024 - L’autonomia differenziata approderà oggi pomeriggio nell'Aula di Palazzo ...