Si sente male al lavoro nella sua edicola Inutili i soccorsi Fabrizio non ce l’ha fatta

(Di martedì 16 gennaio 2024) Pubblicato il 16 Gennaio, 2024 Un malore fatale quello che ha colpito, questa mattina, l’nte di via Isonzo, a Latina.Conti si è sentitomentre era a, dentro la sua. Originario di Nettuno, da 20 anni, ormai, lavorava a latina dove era conosciuto ed apprezzato. L’allarme è scattato intorno alle 9, quando una persona era entrata inper acquistare il giornale e non lo aveva visto al suo solito posto. Sporgendosi aveva notato il corpo dietro al bancone. Immediatamente è scattato l’allarme, con gli agenti della Polizia che sono stati i primi a giungere sul posto e hanno prestato i primiall’uomo. In breve tempo sono arrivati anche i sanitari con un’ambulanza e il supporto di un’auto medica per trasportare ...

MALORE. Nel pomeriggio di sabato 13 gennaio in località Carrozzone. L’uomo stava lavorando con la moglie per recuperare della legna. È stato ... (ecodibergamo)

Jack Draper se l' vista brutta al debutto degli Australian Open. Il 22enne non solo ha dovuto lottare contro l'avversario Marcos Giron, ma pure col grand caldo. Appena conclusasi la partita il ...... con il britannico che iniziail suo terzo set. Sulle ali dell'entusiasmo, Sonego parte in ... con Sonego chela pressione di dover chiudere, ignorando anche i giochi mentali del britannico. ...Viene colta da un malore improvviso e perde i sensi in casa ad Arienzo, riesce però ad allertare i vicini che contattano immediatamente i sanitari: corsa in ospedale per una donna. I fatti sono ...