Si possono riparare | stangata sull' auto? Cambia di nuovo tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ilregolamento dell'Uea fine ciclo di vita «non impedisce che lecheessere riparate vengano riparate». Lo ha dichiarato un portavoce dell'Ue rispondendo a una domandae polemiche sulregolamento secondo cui ci sarebbero dei criteri per definire quando un'è da considerarsi fuori uso. «È solo nel caso in cui un'venga venduta che ci sono delle norme che consentirebbero allerità' di accertare se un'è effettivamente un', o se in realtà non è più un', ma piuttosto, un pezzo di rottame e pertanto deve essere trattato in linea con le norme sui rifiuti piuttosto che come un'», ha aggiunto ...