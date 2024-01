Si ferma anche Demme | Mazzarri conta gli indisponibili

Continua l'emergenza per Mazzarri Ancora brutte notizie dall'infermeria in casa Napoli . La squadra azzurra si trova in Arabia Saudita e sta ... (sbircialanotizia)

... al primo anno di categoria,i crono su 7'03 in batteria per poi confermarsi con 7'04" nella Finale "C", crono che lo colloca al 17° posto assoluto su oltre 300 partenti. In garaJonathan ...a 18 punti la Datterino Volley Letojanni , solo la Tonno Callipo Volley Vibo Valentia , 3 - 0 ... ha approfittato per staccarsi dalle zone calde pericolosamente abitatedalla Costa Dolci ...Nuova apertura per il Palaindoor di Aosta, dopo alcuni anni di chiusura. Sulla pista del Palaindoor hanno gareggiato Francesca Paolin e Mattia Rocco (all’esordio stagionale) i due multiplisti arrivati ...I militari della guardia di finanza della tenenza di Casarano hanno arrestato un 42enne di Ugento. Oltre alla droga trasportata in auto, trovata anche della cocaina nella sua abitazione ...