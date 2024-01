Shannen Doherty sul cancro | “Sto organizzando il mio funerale | me ne sto andando”

Leggi su diredonna

(Di martedì 16 gennaio 2024)torna a parlare del suo tumore al seno. Nel suo pocast Let’s Be Clear, l’attrice di Streghe ha raccontato di essere cosciente di stare per andarsene, e di stare per questo pensando all’organizzazione del suo. “So che sono discorsi che possono sembrare morbosi – ha detto all’ospite della puntata, il suo caro amico Chris Cortazzo – ma devo affrontarli, perché so che accadrà e che me ne sto. Magari sono cose macabre, ma in parte è anche divertente”, ha detto l’attrice sdrammatizzando. Nel corso dell’episodio,ha dunque raccontato di voler optare per la cremazione: “Voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre. E poi voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, ...