Shannen Doherty | “Sto morendo | al mio funerale voglio solo chi mi ama”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Chiunque abbia avuto la fortuna di avere un’infanzia anni 90, non potrà non ricordare, la magica Prue Halliwell di Streghe e Brenda Walsh di Beverly Hills, che con i suoi penetranti occhi verdi e il suo fascino irresistibile ha incantato intere generazioni. L’attrice, oggi 52enne, combatte da anni contro un male incurabile che L'articolo proviene da Il Difforme.

Nell'ultima puntata del suo podcast Let's Be Clear l'attrice, affetta da un tumore al seno con metastasi al cervello, ha confessato di avere già ... (ilgiornale)

“So che non ci sono più speranze e che alla fine il tumore avrà la meglio, ma ho imparato a convivere con questa triste realtà”. E’ questa l’ultima ... (ilfattoquotidiano)

Shannen Dohertry (da IG) Shannen Doherty , l’indimenticata Brenda Walsh di Beverly Hills, teme di non avere più molto tempo ancora da vivere, in ... (davidemaggio)

'Sto organizzando il mio funerale', che malattia ha: 'Molte persone non voglio che vengano' L'attrice è tornata a parlare della sua malattia, raccontando di aver già pensato al suo funerale. La malattia la sta consumando giorno dopo giorno, ma non si arrende e continua a raccontare quello che resta della sua vita nel podcast Let's be clear. La prima diagnosi di cancro al seno, nel 2015, ha segnato la vita e la carriera dell'attrice. Shannen Doherty rivela: "Sto organizzando il mio funerale, voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre"