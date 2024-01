Shannen Doherty | “Sto morendo | al mio funerale voglio solo chi mi ama”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Chiunque abbia avuto la fortuna di avere un’infanzia anni 90, non potrà non ricordare, la magica Prue Halliwell di Streghe e Brenda Walsh di Beverly Hills, che con i suoi penetranti occhi verdi e il suo fascino irresistibile ha incantato intere generazioni. L’attrice, oggi 52enne, combatte da anni contro un male incurabile che L'articolo proviene da Il Difforme.

"Sto già organizzando il mio funerale": questa la spiazzante dichiarazione di, l'attrice di Beverly Hills 90210 che dal 2015 combatte contro un cancro al seno. Una malattia ormai al quarto stadio, diffusa alle ossa. Di cui ha parlato approfonditamente nel suo ...L'attriceè stata una delle icone degli anni '90 e in questi ultimi anni è, di certo, un grande esempio per molte persone. L'attricein un autoscatto - Spetteguless.it Chi non ...Peggiorano le condizioni di salute di Shannen Doherty, che da otto anni combatte contro un tumore al seno. Poco tempo fa l'annuncio delle metastasi alle ossa, poi al cervello, così l'attrice americana ...L'attrice star della serie tv statunitense degli anni '90 ha organizzato già il suo funerale. Ha scelto di non invitare tante persone.