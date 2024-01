Shannen Doherty sta organizzando il suo funerale | «So che me ne sto andando»

Leggi su open.online

(Di martedì 16 gennaio 2024) «Sto giàil mio»: questa la spiazzante dichiarazione di, l’attrice di Beverly Hills 90210 che dal 2015 combatte contro un cancro al seno. Una malattia ormai al quarto stadio, diffusa alle ossa. Di cui ha parlato approfonditamente nel suo podcast, Let’s be clear. Nell’ultima puntata, in cui ha avuto ospite il suo miglior amico, Chris Cortazzo, ha infatti annunciato di aver già tutto pronto per l’eventualità. «So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli, perché so che accadrà e che me ne sto», ha dichiarato l’attrice. Che ha spiegato di voler essere cremata: «Voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre. E poi voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, ...