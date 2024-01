Shannen Doherty | «So che me ne sto andando Al mio funerale vorrei solo persone che vogliono veramente esserci»

(Di martedì 16 gennaio 2024)Dohertry (da IG), l’indimenticata Brenda Walsh di Beverly Hills, teme di non avere più molto tempo ancora da vivere, in seguito alla battaglia contro il tumore che sta combattendo da circa nove anni, e con una “macabra” ironia dichiara di essere alle prese con la preparazione del suo; in particolare, si sofferma sulla lista degli invitati. “cheessere lì. C’è un sacco di gente che penso si presenterebbe e che non voglio ci sia, perché le loro ragioni per presentarsi non sono le migliori. Degli esempi? Sonoa cui adesso non piaccio davvero, hanno le loro ragioni e va bene. Peròcoerenza” ha dichiarato l’attrice ...

sta preparando il suo funerale: "Deve essere una festa dell'amore. E con pochi invitati" "So che me ne sto andando" ha detto nel suo podcast la star di Beverly Hills 90210 che dal 2015 ...IT Giovanni Terzi, come si chiama la malattia del marito di Simona Ventura: 'Sto organizzando il mio funerale'. Che malattia ha l'attrice Il 2023 non è stato un anno semplice per l'attrice. Oltre alle cure, infatti, ha dovuto affrontare il divorzio dal marito Kurt Iswarienko, sposato nel 2011. E, lo scorso dicembre, ha rivelato un ...