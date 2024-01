Shannen Doherty rivela | “Sto organizzando il mio funerale | voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre”

(Di martedì 16 gennaio 2024) “So che non ci sono più speranze e che alla fine il tumore avrà la meglio, ma ho imparato a convivere con questa triste realtà”. E’ questa l’ultima drammatica dichiarazione di, l’indimenticabile interprete di Brenda Walsh in “Beverly Hills”, che, nell’ultima puntata del suo podcast “Let’s Be Clear” ha affrontato con sincerità e ironia il tema del suondo il desiderio di rendere l’evento un momento autentico e privo di falsità. La notizia della sua battaglia contro il cancro al seno risale al 2015 e da allora l’attrice ha condiviso apertamente con i fan ogni momento della sua lotta contro la malattia: pochi mesi fa aveva spiegato che il tumore è avanzato al quarto stadio, diffondendosi alle ossa, e divenendo di fatto incurabile. “Vorrei solo persone cheno veramente ...

: 'Lotto per vivere' Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Emmy 2024, i vincitori Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Le emozioni della trentunesima puntata di 'Grande Fratello' Ultimo ...Peggiorano le condizioni di salute di, che da otto anni combatte contro un tumore al seno. Poco tempo fa l'annuncio delle metastasi alle ossa, poi al cervello, così l'attrice americana - famosa per aver interpretato Brenda ...“So che me ne sto andando e ho molte clausole per il mio funerale”, l'attrice torna a parlare della lotta contro il tumore al seno nel suo podcast Shannen Doherty è tornata a parlare… Leggi ...L’attrice, malata di cancro dal 2015, nell’ultima puntata del suo podcast descrive nei dettagli l’organizzazione del rito funebre, dalla dispersione delle ceneri agli invitati. E nella tragedia riesce ...