Shannen Doherty prepara l' addio | Voglio le mie ceneri mescolate con quelle del mio cane e di mio padre

(Di martedì 16 gennaio 2024) La star di Beverly Hills, 90210, gravemente malata, ha pubblicamente espresso il suo ultimo desiderio.convive da anni con un tumore al seno, giunto al quarto stadio, come ha dichiarato l'attrice. Nel suo podcast Let's Be Clear with, la star di Beverly Hills 90210 ha espresso un ultimo desiderio all'amico Chris Cortazzo, il suo esecutore testamentario.ha dichiarato di voler essere cremata e che le suevengano 'condel suoe di suo'. L'attrice ha dichiarato di non aver ancora deciso il luogo in cui debbano essere deposte. La storia diL'interprete ...

Nell'ultima puntata del suo podcast "Let's be clear",ha parlato di come la sua malattia stia continuando ad aggravarsi e ha elencato alcune disposizioni per il suo funerale. "In ...convive da anni con un tumore al seno, giunto al quarto stadio, come ha dichiarato l'attrice. Nel suo podcast Let's Be Clear with, la star di Beverly Hills 90210 ha ...Ha annunciato che sta organizzando il proprio funerale l’attrice e regista Shannen Doherty, la Brenda di Beverly Hills 90210 che dal 2015 lotta contro un tumore al quarto stadio.Shannen Doherty, un'icona del piccolo schermo, condivide il suo piano di addio mentre affronta il cancro.