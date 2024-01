Shannen Doherty pianifica il suo funerale | “Verrà gente cui non piaccio | solo perché è giusto Non li voglio”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Sta organizzando il suo, la Brenda di Beverly Hills, malata di tumore dal 2015. Dopo quasi 10 anni di convivenza con il cancro, l’attrice sembra aver acquisito una grande consapevolezza e, soprattutto, ne parla anche con quel pizzico di spirito che alleggerisce il tema della morte. Che abbia messo testa ai preparativi del suo stesso, lo ha confidato nell’ultima puntata del suo podcast dal titolo “Let’s be clear”. “Me ne sto andando – ha detto parlando con il suo amico Chris Cortazzo, per poi aggiungere alcuni dettagli –che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre”, ha spiegato l’attrice. Le ceneri per sua volontà saranno disperse a Malibù, un luogo al quale sono affidati tanti ricordi importanti del tempo trascorso con il padre. ...

