Shannen Doherty | cancro al cervello per l’attrice 52enne | “Sto organizzando il mio funerale | mi resta poco tempo”

(Di martedì 16 gennaio 2024)ha rivelato di averda vivere. La star di Beverly Hills 90210, la quale da anni combatte contro un, ha annunciato che le sue condizioni di salute sono in declino. Lo ha fatto nel corso dell'ultima puntata del suo podcast, Let's Be Clear, dove ha aggiunto di star già

sa che non le rimane più molto da vivere. Il cancro al seno, contro il quale combatte da molti anni, ha aggredito anche il cervello e le ossa e l'ultima diagnosi sulle metastasi ... «Ci sono molte persone che credo si presenterebbero ma che non voglio lì», ha detto nel corso del podcast Let's be clear all'amico Chris Cortazzo, che… Leggi ...L'attrice Shannen Doherty ha annunciato di aver già pianificato il proprio funerale dopo che il cancro al quarto stadio si è esteso fino alle ossa.