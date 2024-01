Sgarbi | Meloni non pensa alle dimissioni per paura e intanto gode della Fornero Vannacci davanti ad un rebus | portare il 3% alla Lega o prendere il 5% da solo? - ESCLUSIVA

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 16 gennaio 2024) A sinistra mettetevi l'anima in pace. Giorgianon ha alcuna intenzione di far dimettere il sottosegretariocultura Vittorio. Ma non per chissà quali ragioni istituzionali o politiche. Molto semplicemente perché a palazzo Chigi sono terrorizzati dal fatto che deluso e senza più un