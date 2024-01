Sfilate uomo | un viaggio nel tempo e nello spazio

(Di martedì 16 gennaio 2024) Mentre si attende pazienti di entrare alleAutunno-Inverno 2024/25 in una Milano sferzata da un gelo cui il climate change ci ha disabituati, ammiriamo il vacuo coraggio dei fashionisti più accaniti e incuranti di Covid e altri animaletti virali: sono tutti in abito formale ma senza niente, né sotto né sopra. I mesi di palestra, le rinunce a cene e pranzi delle feste vanno esibiti, ma è bizzarro come l’assenza di camicia e cappotto – ma molti hanno un colbacco – renda moderno un look che altrimenti sarebbe noioso. Stiamo per partecipare alla bella sfilata di Massimo Giorgetti per MSGM, nel mezzanino della metropolitana rossa di Porta Venezia: una fermata che fa parte della M1, inaugurata nel ’64 e allestita dal geniale architetto e progettista Franco ...

