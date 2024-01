Setteottobre | la società civile contro l’antisemitismo e a difesa dei valori democratici

Leggi su formiche

(Di martedì 16 gennaio 2024) Per il diritto di Israele di difendersi. Per la salvaguardia deidelle democrazie occidentali. E’ nata la nuova associazione, presieduta da Stefano Parisi, con gli obiettivi di contrastare la marea montante del negazionismo, delle falsificazioni e dell’odio antisemita, di riaffermare il diritto di Israele a difendersi e lavorare per la tutela dei. L’associazione sarà presentata pubblicamente domenica 21 gennaio a Roma, al Teatro Sala Umberto (in via della Mercede 50), a partire dalle ore 10:30. Protagonisti dell’appuntamento saranno gli israeliani Attila Somfalvi analista politico del think tank INSS di Tel Aviv, e Ali Waked, direttore del canale arabo iNEWS24, insieme all’esperto di geopolitica Alexandre del Valle, che insegna presso l’IPAG Business School di Parigi e ...