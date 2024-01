Serie A | la classifica a confronto con il 2022 2023 dopo 20 giornate

Leggi su sportface

(Di martedì 16 gennaio 2024) Si è appena chiusa la 20° giornata di/2024. L’Inter si conferma in testa con 51 puntiil successo dominante per 5-1 in casa del Monza. Prima delle inseguitrici la Juventus, a -2/4/5 e con l’obiettivo di mantenere intatto il margine fino allo scontro diretto il 4 febbraio a San Siro. Il Milan completa il terzetto dei top team a 42 punti con 8 punti sulla Fiorentina quarta e 9 lunghezze sull’Atalanta, ad oggi fuori dalla Champions. In piena lotta per un piazzamento in zona coppe la Lazio, a 33 punti, il Bologna, 32 punti e le due grandi delusioni di questo campionato, Napoli e Roma. Entrambe hanno cambiato allenatore, i partenopei due volte e i giallorossi da poche ore con l’avvicendamento di De Rossi, e sono rispettivamente ottava e nona con 31 e 29 punti. Nei bassifondi dellaEmpoli e ...