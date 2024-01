Serie A | Atalanta-Frosinone 5-0

Le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, dopo la sconfitta contro l'. I dettagli Eusebio Di Francesco ha parlato a Sky Sport dopo- Frosinone, terminata 5 - 0. ...Nella ripresa gli ospiti non sono riusciti a dare quel cambio di passo che ci si aspettava, l'ha semplicemente gestito il vantaggio senza mai rischiare: a dieci minuti dal termine Ghedjemis ...Il Milan ha deciso di fare sul serio per Alessandro Buongiorno e ha pronta l'offerta per il difensore del Torino. Il difensore italiano è l'obiettivo principale per migliorare il reparto difensivo ...L'Atalanta vince nel match contro il Frosinone e sale a quota 33 punti. La Dea supera Napoli e Bologna e aggancia la Lazio, portandosi a -1 dal quarto posto occupato dalla Fiorentina. Il Frosinone res ...