Serie A | Atalanta-Frosinone 5-0

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – L’travolge 5-0 il, nel posticipo della 20esima giornata diA al Gewiss Stadium di Bergamo. Segnano all’8? Koopmeiners su rigore, al 13? Ederson, al 14? De Ketelaere, all’84’ Zappacosta e al 91? Holm. Con la vittoria di stasera, l’si piazza al quinto posto in classifica, a un punto dalla Fiorentina, mentre ilresta a +2 dalla zona salvezza. Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

