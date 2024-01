Seppellita la ricetta ' bonafediana' Esultanza-FdI | alla Camera il via libera che cancella Pd e M5s

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) C'è il viaal ddl di riforma della legge Cartabia sulla prescrizione che, con 173 voti favorevoli e 79 contrari, passa all'esame del Senato. Il provvedimento ripristina così la prescrizione sostanziale rispetto a quella processuale. Tra le altre cose prevede uno stop della prescrizione per 24 mesi dopo la condanna in primo grado e per 12 mesi dopo la conferma della condanna in Appello. Se la sentenza non arriva nei tempi previsti, la prescrizione riprende a decorrere e si calcola anche il periodo in cui è rimasta sospesa. Un "sì" quello in Aula per cui esulta il centrodestra. "La riforma della prescrizione - interviene Tommaso Foti - vuole dare certezza dei tempi di giustizia e ripristina un fondamento dello Stato di diritto. Fratelli d'Italia ha sempre ritenuto inconcepibile un sistema giudiziario basato sul ...