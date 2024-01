Senzatetto finisce alla stazione di polizia e ciò che accade è scioccante

(Di martedì 16 gennaio 2024) Gli agenti didella città di Rome, New York, hanno portato il loro impegno nel servire il pubblico a un livello completamente nuovo. Un agente, Aaron Page, stava pattugliando le strade quando ha incontrato unche aveva un disperato bisogno di aiuto. Chiedendogli di presentarsi al dipartimento il giorno successivo, Page gli ha preparato una grande sorpresa che lo avrebbe fatto sentire un uomo completamente nuovo! Continuate a leggere per scoprire cosa hanno fatto gli agenti a quest’uomo! Nell’aprile 2017, l’agente Aaron Page stava pattugliando la città di Rome, NY, quando si è imbattuto in unche era “caduto in miseria”. “Era evidente che aveva bisogno di alcune semplici cose a livello di abbigliamento”, ha detto l’agente Jeff Buckley, in un’intervista rilasciata all’epoca a WSTM. “Aveva ...

... un pasto caldo o una coperta per coprirsi quando siper passare la notte su un marciapiede.> Morto di ottobre (maglia a righe) Leggi e guarda anche Reggio Emilia vittime sicurezza...... è invisibile alle persone, ma lui vede tutto , come iche vivono vicino alla toilette e ... Ogni sera legge un libro, quando lolo mette via e ne compra un altro per la settimana ...Accanto al palo a cui il padrone l’ha legato e bruciato vivo ci sono mazzi di fiori e una ciotola. Siamo in via delle Croci, pieno centro di Palermo. È qui che è stato torturato Aron, il pitbull morto ...Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio, in Piazza Bilotti a Cosenza. Sul posto vigili urbani e i sanitari del 118 ...