Selvaggia Lucarelli si cancella da X | anzi no… “Sono sempre più allibita”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Pubblicato il 16 Gennaio, 2024 “Non ho scritto che lascio Twitter, ma giornali e tv stanno dicendo che lascio Twitter. Poi dice che il giornalismo non ha un problema. Iopiù”. Cosìproprio X, il canale social che l’ha fatta conoscere con il nickname @stanzapermettendole di diventare una delle opinioniste più amate/odiate. Dopo aver pubblicato pubblica su Instagram vari messaggi social molto duri contro di lei (“La pagherai pesantemente, ti sgozzo come un maiale”) che le sarebbero stati inviati dopo la morte della ristoratrice Giovanna Pedretti, un suo lungo post è stato interpretato in maniera errata da alcuni organi di stampa e e agenzie, che hanno diffuso la notizia della sua volontà dirsi da ...