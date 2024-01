Selvaggia Lucarelli | minacce di morte dopo la bufera per il suicidio di Giovanna Pedretti

Lorenzo Biagiarelli , conosciuto dal grande pubblico televisivo come chef, è accanto alla sua compagna Selvaggia Lucarelli da diversi anni. Sicuri di ... (donnapop)

Selvaggia Lucarelli non lascia X perché vale troppo - i numeri della blogger

Sceglie in questa fase di privilegiare Instagram, ambiente più protetto Ci sono almeno 1.227.425 motivi per non lasciare X. Il numero di follower di ... (sbircialanotizia)