Selvaggia Lucarelli lascia X e pubblica i messaggi social contro di lei

Leggi su agi

(Di martedì 16 gennaio 2024) AGI -su Instagram varimolto duridi lei ("La pagherai pesantemente, ti sgozzo come un maiale") che le sarebbero stati inviati dopo la morte della ristoratrice Giovanna Pedretti. Annunciando di cancellarsi da 'X', scrive che "nessuno ha il coraggio di fare una riflessione sul ruolo della stampa in questa vicenda e domandarsi perchè una notizia irrilevante e pure falsa era in home comunque". "Volevo rasserenare il direttore di Re, Salvini etc..- aggiunge -. Naturalmente io sono navigata e mi prendo tutto, spero lo sia altrettanto pure l'altra persona. Ovviamente nel caso dovesse succedere qualcosa (non a me, ripeto, io sono forte) diamo la colpa ai, non ai giornali. Mi raccomando!". ...