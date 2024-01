Selvaggia Lucarelli dopo le accuse per il suicidio di Giovanna Pedretti posta sui social le minacce di morte ricevute

Prima elogiata per la risposta che avrebbe dato a un cliente tacciato di omofobia e abilismo. Poi, accusata da parte di aver inventato tutto , per ... (iodonna)

Giovanna Pedretti - la figlia contro Selvaggia Lucarelli : «Hai massacrato la mamma - ora cerca la prossima vittima»

«L'accanirsi è pericoloso. Grazie cara "signora" per aver massacrato per via mediatica la mia mamma. Cerchi pure la sua prossima vittima». Fiorina ... (ilmattino)